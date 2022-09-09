أزمة العاملين بالكهرباء .. وعود جديدة من وزير الطاقة





التقت اللجنة المشكلة لدراسة مقترح الهيكل الراتبي لقطاع الكهرباء بوزير الطاقة والنفط محمد عبدالله.

واكد أعضاء اللجنة اكتمال اعمالهم التي كلفهم بها الوزير، واطلعوه على النتائج والتوصيات التي خرجت بها اللجنة، موضحين ان التقرير النهائي سيرفع يوم الاحد القادم.

من جهته شكر الوزير اللجنة على المجهودات التي بذلتها خلال الايام الماضية واكمال اعمالها قبل الاجل المحدد لها، مؤكدا انه فور استلام التقرير سيجلس مع وزارة المالية فى نفس اليوم للحصول على الموافقة النهائية، داعيا العاملين الى مواصلة عملهم لتامين إمداد كهربائي مستقر للبلاد والعمل على ضمان استقرار الشبكة فى ظل ظروف الخريف الحالية التي تسببت فى عدد من الاعطال.

وأكد الوزير حرص الوزارة على العمل على تحقيق الرضا الوظيفي لكافة العاملين بالقطاع، مشددا على ضرورة تفويت الفرصة على اصحاب الاجندة الذين يسعون لاستغلال المطالب المشروعة للعاملين بغرض فرض هيمنتهم على القطاع.

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