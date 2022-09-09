احباط تهريب شحنة من (اناث الإبل)





احبطت قوة من إدارة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل محاولة لتهريب عدد 82 من الإبل من بينها 78 من إناث الإبل التي يحظر القانون تصديرها.

وذكر مكتب اعلام الشرطة بالولاية ان هذا الانجاز جاء بعد جمع المعلومات ومتابعتها حيث تم ضبط الإبل المعدة للتهريب في منطقة (كموتيت)، مشيرا إلى أن إدارة مكافحة التهريب بالولاية كثفت من جهودها من خلال الإنتشار الفاعل لقواتها في المناطق النائية والحدودية الأمر الذي إنعكس إيجابا في محاصرة الأنشطة التهريبية وفي الحد من مجالات حركة مخربي الإقتصاد والعابثين بموارد الولاية.

الصيحة