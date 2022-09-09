تبرئة ضابط الدعم السريع المتهم بقتل الشهيد حنفي





برأت المحكمة العليا بالخرطوم أمس ضابط قوات الدعم السريع، المتهم بقتل الشهيد حنفي عبد الشكور.

وألغت المحكمة العليا العقوبة والإدانة وأمرت بشطب الاتهام في مواجهة المتهم كما أمرت المحكمة بإطلاق سراح المتهم فورا.

وكان قاضي المحكمة العليا، ومحكمة جنايات أم درمان، صلاح محجوب، أصدر حكماً ، بإعدام الرائد بقوات الدعم السريع، يوسف محي الدين الفكي، بعد إدانته بقتل حنفي عبد الشكور في الأحداث التي تلت مجزرة القيادة العامة .

الجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف قد أيدت قرار محكمة الموضوع بإعدام الضابط.

وقُتل الشهيد حنفي في يونيو عام 2019، عقب فض الاعتصام، حيث تعرض للدهس بواسطة إحدى مركبات الدعم السريع أثناء حراسته لـ”المتاريس” بحي الدوحة بأم درمان،وتسلّمت السلطة القضائية منتصف يونيو الماضي، ملف بلاغ الشهيد حنفي عبد الشكور من النيابة، ويُواجه الاتهام في البلاغ ضابط برتبة رائد بقوات الدعم السريع

السوداني