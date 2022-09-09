هكذا تمت تسمية أيام الأسبوع عند العرب





قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن العرب استخدموا لغة الأرقام في حساباتهم؛ لأنها الأكثر صدقًا والأقرب إقناعًا في عالم الكونية؛ فالطريقة التي سمى بها العرب أيام الأسبوع.

وأضاف الزعاق في فيديو على حسابه بتويتر: أما شعوب الأرض الأخرى فأسماؤهم مبنية على التقديس للأجرام السماوية والآلهة؛ فالسبت “Saturday” من “ستور” آلهة الزراعة، والأحد “Sunday” مأخوذ من يوم الشمس المقدس، والاثنين “Monday” مأخوذ من يوم القمر المقدس. وتابع: المربعانية لأنها 40 يومًا، والسبع لأنها النجوم السبعة، وعليها مدار الحساب عند أهل الحجاز وأهمها الخامس الذي يتزامن مع طلوع موسم سهيل، ومع بداية النجم الثاني من نجوم سهيل تبدأ نسمات الصبح للطيفة بالهبوب.

مزمز