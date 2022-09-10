حركة حق: لم يجر أي اتصال بيننا والحزب الشيوعي





أكد عضو المكتب السياسي لحركة (حق) مجدي عبد القيوم عدم تلقيهم أي اتصالات من أي نوع بين الحركة والحزب الشيوعي.

وقال في تصريح لـ(الجريدة) لم يجر اي إتصال بيننا مع أن هذا من الممكن ان يحدث في أي وقت اذا رأي الحزبان ان هناك ما يستدعى التشاور حوله من القضايا الوطنية.

وأردف لم يتم اي لقاء بيننا بعد ثورة ديسمبر واخر لقاء ثنائي بين القيادتين كان فى ٢٠١٧ م ، ووصف تصريح القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف بشأن حزب الأمة وحركة حق بأنهما متضاربان وأكد في الوقت ذاته ضرورة الأخذ براي المؤسسة الرسمي الذى ورد فى تصريح سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي مع الاعتداد برمزية الباشمهندس صديق يوسف وما يرسله تصريحه من اشارات مقروء ة مع تصريح السكرتارية المركزية فى الجزئية التي تعنى حركة (حق) . .

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة