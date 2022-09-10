ضبط أخطر 26 من معتادي النشل والكسر





أعلنت السلطات في الخرطوم، عن إيقاف 26 شخصًا من أخطر معتادي إجرام النشل والكسر وتوزيع الحبوب المخدّرة. وشنّت شعبة عمليات كرري الفيدرالية حملات منعية وكشفية للجريمة واسعة النطاق بسوق صابرين، السوق الشعبي.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، امس، أنّ حملة سوق صابرين أسفرت نتائجها عن ضبط عدد 10 متهمين، وعدد 6 دراجات نارية بدون لوحات، وعدد 12 حبة مخدرة، وعدد 7 اسلحة بيضاء(سكين) ، وعربة أفانتي مخالفه للأمر الولائي.

وأشار إلى أنّ نتائج حملة السوق الشعبي أسفرت عن ضبط عدد 16 متهمًا ، وعدد 5 اسلحة بيضاء (سكين)، وعدد 1 دراجة نارية بدون لوحات ، وعدد 20 هاتف كبير، وعدد21 حبة ترامادول أحمر.

صحيفة الجريدة