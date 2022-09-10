الشعبية جناح الحلو: الآلية الرباعية لم تسع للتواصل مع كل مكونات الشعب





انتقد القيادي بالحركة الشعبية جناح الحلو محمد يوسف المصطفى عدم اهتمام الآلية الرباعية بالتواصل مع كل مكونات الشعب، وأكد أنها حصرت نفسها في الاطراف المتواجدين فقط، وتحفظ المصطفى في حديثه لـ(الجريدة) التعليق على انسحاب الإمارات من اجتماعات الآلية الرباعية، وتساءل لماذا لم توضح لنا الأطراف التي جلست معها أسباب جلوسها وانسحابها ؟، وقطع ان الشعب لم يكن معني بتلك الاجتماعات لجهة انها لن تصلح لحل المشاكل التي يعاني منها المواطن من انعدام الخدمات والأمن وغيرها.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة