وزارة التربية : عجز في عدد المعلمين بمرحلتي الأساس والثانوي





كشفت الإدارة العامة للتعليم بالخرطوم، عن عجزٍ في عدد المعلّمين بمرحلتي الأساس والثانوي، مما سيشكّل هاجسًا للعام الدراسي.

وأوضح اجتماع مجلس مدير عام التعليم بالخرطوم، أنّ العجز في المعلمين في المدارس الريفية والأطراف والأصقاع. وقالت الوزارة بحسب تعميمٍ صحفي امس ، إنّ معظم المدارس بالخرطوم، لا شهادات بحث لها، موجّهةً إدارة العقارات بضرورة جمع معلومات عن الأراضي المخصّصة للتعليم وتعرّضت للتعديّ في شرق النيل والحلفايا وموقع الوزارة القديم بشارع النيل.

وجدد مجلس الوزير إلزامه للمدارس الخاصة التي أقدم أولياء أمور تلاميذها على إيصال شكاوى بخصوص الرسوم الدراسية.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة