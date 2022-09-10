رأب الصدع بين علي الحاج وهيئة شورى المؤتمر الشعبي





نجحت عضوية حزب المؤتمر الشعبي بالخارج في رأب الصدع بين الأمين العام علي الحاج وشوري الحزب.

ومن المقرر عقد شوري ثانية للحزب بعد أسبوعين…

وكشف القيادي بالحزب د. عمار السجاد ل (السوداني)، عن أن الأسبوع الماضي التأم اجتماع ثلاثي ضم الأمين العام علي الحاج ونائب رئيس الشورى محمد عبد الواحد ممثل لعضوية الحزب بالخارج.

وقال: تم الاتفاق على عقد شورى ثانية بعد أسبوعين، لكن شورى الحزب اشترطت استبعاد نواب الأمين العام الثلاثة وبعض الأمناء الذين إسقطتهم الشورى السابقة من الترتيبات للمؤتمر، ووافق الحاج على تلك الشروط.

صحيفة السوداني