أسمدة ومبيدات مجهولة تؤدى لتلف محصول الذرة بالقضارف





حذر مختصون في مجال الأسمدة والمبيدات بولايتي القضارف والنيل الأزرق من وجود كميات من الأسمدة والمبيدات مجهولة الهوية تعرض بالسوق بأسعار مخفضة غير مسجلة.مؤكدين أنها دخلت للبلاد بطرق ملتوية أضرت بالزراعة وتسببت في تلف محصول الذرة. لافتين إلى أن المنتجين يتحملون وزر قصور المؤسسات الحكومية التابعة لوزارة الزراعة وأولها الرقابة علي المبيدات المسجلة والآفات التي تكافحها وكيفية استخدامها، مشيرين إلى أنه تلاحظ وجود كثير من المبيدات المضروبة في السوق في هذه الأيام وتباع بأسعار زهيدة وغير مسجلة في السودان.

وأوضح المهندس مجدي علي بخيت أنه يمكن وبسهولة الوصول لهذه المبيدات المضروبة ويمكن حجزها في نقاط التفتيش وهي داخلة للولاية والقبض علي هذه العصابات، ودعا المزارعين بالشراء من جهة معروفة لديه وعلى ثقة بها.

وكان مزارعون شكوا من تلف محصولاتهم الزراعية عقب استعمال بعض المبيدات وذكر أحدهم أن مزارعا أستعمل مبيدا مجهول المصدر قبل أسبوعين تسبب في حرق الحشائش ولكنه أضر بمحصول الذرة.

الخرطوم: رحاب فريني

صحيفة السوداني