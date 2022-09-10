أسعار الذهب اليوم في السعودية السبت 10 سبتمبر 2022.. هبوط الأصفر





انخفضت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات السبت 10 سبتمبر/ أيلول 2022، رغم صعود “النفيس” عالميا.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 207.60 ريال (55.24 دولار)، بحسب منصة “gold-price- today” لرصد أسعار الذهب.

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ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية ليهبط إلى مستوى 155.70 ريال (41.43 دولار)، مقابل 156.2 ريال (41.56 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.10 ريال (32.23 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 103.80 ريال (27.62 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

هوي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولاً بالمملكة) لينزل إلى مستوى 181.65 ريال (48.34 دولار)، مقابل 182.23 ريال (48.49 دولار) بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السعودية نحو 6456 ريالاً (1718 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1453 ريالاً (386.72 دولار).

أسعار الذهب عالميا

سجل سعر الذهب أول ارتفاع أسبوعي منذ 4 أسابيع مع تراجع الدولار من أكبر ارتفاع في عقدين، مما سمح للذهب بالتقدم.

وارتفعت العقود الآجلة لسعر الذهب بنسبة 0.3% للأسبوع، مع خسائر 5.2% خلال الأسابيع الثلاثة السابقة، وأغلقت العقود عند 1,728.60 دولار للأوقية.

فيما تراجع الدولار الأمريكي مسجلًا انخفاض للجلسة عند 108.35، بعد وصوله لـ 110.79، على الرغم من التصريحات المتشددة من أعضاء الفيدرالي حول ضرورة خفض التضخم، وإقرار زيادة كبيرة لمعدل الفائدة عند اجتماع الفيدرالي في 21 من الشهر الجاري.

العربيه نت