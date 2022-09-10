المدير الفني لريال مدريد يتوقع عودة بنزيمة في مباراة الديربي





قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة سيغيب عن الفريق في المباراتين المقبلتين، ولكنه قد يعود للفريق في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد.

وأصيب بنزيمة في الركبة خلال المباراة التي فاز فيها الريال 3 / صفر على سلتيك الاسكتلندي في مباراته الافتتاحية بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، وكانت هناك مخاوف من غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

ولكن أنشيلوتي بدد هذه المخاوف في مؤتمر صحفي اليوم السبت قبل مواجهة الريال أمام ريال مايوركا غدا الأحد، قائلا إن المهاجم الدولي الفرنسي ربما يعود بعد أسبوع.

وبعد مايوركا يستضيف الريال فريق لايبزج الألماني في دوري أبطال أوروبا قبل أن يواجه أتلتيكو مدريد الأحد المقبل.

وقال أنشيلوتي :”لن نجبر بنزيمة على اللعب . بالتأكيد لن يلعب أمام لايبزج، ولكننا سنبحث موقفه من اللعب في مباراة الديربي”.

وأضاف :”إذا لم يكن قادرا على اللعب أمام أتلتيكو، بالتالي لن ينضم للمنتخب الفرنسي في فترة المباريات الدولية “.

وتم استبدال بنزيمة بعد مرور 30 دقيقة من مباراة سلتيك وحل بدلا منه إيدين هازارد الذي سجل الهدف الثالث للفريق، وعلى الأرجح سيتم الدفع باللاعب البلجيكي في مركز المهاجم الصريح أمام مايوركا.

ولا يريد أنشيلوتي أن يلعب هازارد مثل بنزيمة، ولكنه قال :” قدم هازارد مباراة جيدة عندما شارك أمام سلتيك. سأضعه في نفس المركز يوم الأحد. أتمنى أن يقدم نفس المستوى”.

وأردف :” لا أتوقع أن يلعب هازارد مثل بنزيمة، ولكني أريده أن يلعب بشكل جيد وأن يكون هناك تعاون وانسجام بينه وبين المهاجمين الآخرين”.

وأوضح أنشيلوتي أنه لا يوجد بديل لبنزيمة، حيث أن الخيارات البديلة تقدم حلولا قوية مختلفة في الثلث الهجومي، وخص بالثناء فينيسيوس جونيور، الذي سجل في آخر أربع مباريات شارك بها مع الريال.

وقال :” لن يكون كريم متاحا معنا، ولكن لأنه أفضل مهاجم في العالم، فلا يوجد أي بديل له في سوق الانتقالات”.

وأضاف :” ولكن يمكن استبداله بلاعبين آخرين لديهم مميزات مختلفة”.

وأكد :”فينيسيوس أصبح أكثر ثباتا في إنهاء الهجمة، وفي تسجيل الأهداف. في الغالب أنه لا يهدر الفرص أمام المرمي ، لقد تحسن كثيرا.

العربيه نت