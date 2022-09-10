الاتحادي الديمقراطي الأصـل يُوقِّع على مشـروع الدسـتور الانتقالي لسنة 2022





أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصـل، عن توقيعه على مشـروع الدسـتور الانتقالي لسنة 2022م، الذي أعدّته اللجنة التسيبرية لنقابة المحامين وخبراء القانون السودانيين.

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب عمر خلف ﷲ يوسف: “الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصـل وقّع باعتباره طرفًا أصيلاً فـي الإعـداد والمُراجعـة والصياغة، وذلك ضمن أعمال الورشة التي أعدّتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وخبراء القانون السودانيين، وذلك في إطار المبادرة الوطنيـة لحل الأزمة السودانية، التي أطلقها مولانا السيد محمد عثمان الميرغنـي والتي تحض على ضرورة توافق القِوى السياسيّة والمجتمعيّة والمدنيـّة لتحريك قاطرة الانتقال الديمقراطي”.

وأضاف: “لقد أثبت الحزب بعض تحفظاتـه واستدراكاته على مشروع الدستور الانتقالي، على أن تُعالج في الإعـلان السياسي”.

صحيفة السوداني