أسطورة ليفربول يحذر صلاح من مصير أوزيل وأباميانغ





حذر أسطورة ليفربول، غرايم سونيس النجم الحالي لـ”الريدز” محمد صلاح من مصير ثنائي أرسنال السابقين الألماني مسعود أوزيل، والغابوني بيير أوباميانغ بعد تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

وبعد فوزه بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي مناصفة مع نجم توتنهام، الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، اكتفى صلاح بتسجيل هدفين فقط في أول ست مباريات هذا الموسم، وصام عن التهديف في آخر ثلاث مباريات.

كما فشل النجم المصري في هز الشباك عندما اكتسح ليفربول ضيفه برنموث بتسعة أهداف دون رد.

وعندما سئل أسطورة ليفربول سونيس عما يحدث لصلاح هذا الموسم، اعترف الاسكتلندي بأنه يخشى أن يتأثر صلاح بتوقيعه لعقد تاريخي مع ليفربول يبقيه في ملعب “أنفيلد” حتى العام 2025 مقابل قرابة 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو ما يجعل “مو” الأعلى أجرا في تاريخ نادي ليفربول.

ويأمل سونيس أن لا يتكرر مع صلاح البالغ عمره 30 عاما، نفس السيناريو الذي عاشه النجمان السابقان لنادي أرسنال، أوزيل أوباميانغ اللذان انخفض مستواهما بشكل كبير بعد تمديد عقديهما مع “الغانرز” بشروط مالية مغرية قبل أن يضطرا لمغادرة الفريق.

وقال سونيس لشبكة “Talksport” عن انخفاض مستوى صلاح هذا الموسم خاصة بعد تجديد عقده: “انتقدت صلاح الأسبوع الماضي وقلت إنه لم يعد كما كان بعدما مدد عقده، أتمنى أن يغضب مني ويثبت أنني كنت مخطئا”.

وواصل: “قلت ذلك لأنني أتذكر مسعود أوزيل وأوباميانغ عندما كانا في أرسنال، وقعا العقد وخف شغفهما باللعب، وهذا أمر يقلقني في حالة صلاح، وآمل أن أكون مخطئا”.

وتابع سونيس: “في مباراة مانشستر يونايتد وليفربول تدخل (مدافع مانشستر) ليساندرو مارتينيز على صلاح في بداية المواجهة، وبعدها محمد كان خائفا ولا يريد أن يتعرض للركل مجددا”.

وأردف: “صلاح سريع وذكي ولطيف للغاية، لكن هذه هي المرة الأولى التي أراه فيها يبحث عن لاعب ولا يريد أن يتعرض لتدخلات قوية مرة أخرى”.

وأتم سونيس موجها كلامه لصلاح: “أتمنى أن أكون مخطئا في حديثي عن صلاح، وإذا كنت تستمع لما أقوله أثبت أنني مخطئ من فضلك”

العربيه نت