نيمار يهدي سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي





سجل نيمار مهاجم باريس سان جيرمان هدفه الثامن في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم ليقود حامل اللقب للفوز 1-صفر على بريست اليوم السبت والحفاظ على سجله الخالي من الهزيمة واستعادة صدارة الترتيب.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 19 نقطة من سبع مباريات متقدما بنقطتين على لانس صاحب المركز الثاني والذي فاز على تروا 1-صفر أمس الجمعة.

وقد يتساوى أولمبيك مرسيليا مع باريس سان جيرمان إذا انتصر على ليل في وقت لاحق اليوم السبت.

وقبل المباراة، تلقت شباك بريست 16 هدفا في أول ست مباريات وهي الحصيلة الأكبر في تاريخ النادي. ورغم البداية القوية، استقبل الفريق الضيف هدفا في الدقيقة 30 عندما سدد نيمار من زاوية ضيقة بعد تمريرة من ليونيل ميسي.

وكاد الفريق الضيف أن يلعب بعشرة لاعبين قبل دقائق من تلقي الهدف عندما أشهر الحكم بطاقة حمراء للاعب كريستوف إرل بعدما أسقط نيمار، لكنه عدل عن رأيه بعد مراجعة الواقعة في شاشة بجانب الملعب إذ تبين أن مهاجم باريس سان جيرمان كان في موقف تسلل قبل العرقلة.

ووضع باريس سان جيرمان منافسه تحت الضغط، وأهدر ميسي وكيليان مبابي العديد من الفرص، قبل أن يحصل بريست صاحب المركز 17 على ركلة جزاء سددها إسلام سليماني وتصدى لها الحارس جيانلويجي دوناروما.

وتدخل الحارس الإيطالي مجددا لينقذ مرماه بعدما ارتدت كرة من كتف سليماني باتجاه المرمى.

البيان