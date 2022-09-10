وجدي صالح.. ما تم بين الحرية والتغيير والعسكريين كان اتّفاقاً وليس شراكة





أكد القيادي بقِوى الحرية والتغيير، عضو لجنة إزالة التمكين، وجدي صالح، أنهم لا يزالون يعتبرون أنفسهم مؤسسة من مؤسسات الدولة لأن اللجنة مجمَّدة ولم يتم حلها وقانونها سارٍ.

وأكد وجدي في حوار مع (الصيحة) يُنشر غداً، أنهم لم يندموا على قرار اتخذوه حتى الآن، وشدّد على أنهم لا يقومون بفك حسابات الأموال المجمَّدة إلا بموجب خطاب من وزارة المالية، مؤكداً عدم وجود إرادة سياسية للمواصلة في مهمة التفكيك، وقال وجدي إن ما تم بين الحرية والتغيير والعسكريين كان اتفاقاً وليس شراكة، مؤكداً أن الجيش لم يقم بالانقلاب.

صحيفة الصيحة