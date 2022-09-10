لجنة الاسرى والمفقودين تشرع في تلقي الشكاوي والمعلومات من المواطنين





أعلنت لجنة معالجة قضية الأسرى والمفقودين عن تدشين عملها والبدء في تلقي الشكاوى والمعلومات من قبل المواطنين بمكاتبها بالخرطوم جنوب شرق جهاز المغتربين وذلك يومي السبت والثلاثاء من كل اسبوع.

وقال الدكتور سليمان عمدة هجانة رئيس اللجنة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة اليوم بمنبر (سونا) ان أهم انجازات اللجنة تمثل في استلام الكشوفات من الجهات المعنية وهي تعتبر بمثابة خارطة طريق لهذه اللجنة حيث سيتم تصنيف الكشوفات وضبطها لاغراض التحري في الفترة القادمة وقال ” وهذا مايميز هذه اللجنة”.

واشار الى انه تم تصميم استمارة بعد دراسة مضنية لتستوعب مفقودي القوات النظامية ومفقودي أطراف العملية السلمية بجانب رفع تقرير مبدئي لمجلس السيادة يوضح أعمال اللجنة في الفترة السابقة .

وأكد ان انعقاد هذا المؤتمر الصحفي يعتبر تدشينا فعليا لعمل اللجنة وذلك بالبدء في التحري مع الأسر والأشخاص والجهات المعنية من مؤسسات وافراد، واضاف قائلا “اعضاء اللجنة يتمتعون بخبرات واسعة في مجال الاسرى والمفقودين ولديهم كتابات عديدة في هذا المجال وخبرة ثرة في التعاطي مع قضية الاسرى والمفقودين “.

واشار الى ان اللجنة لديها سلطات وصلاحيات وفق قانون لجان التحقيق لسنة 1954م وفقا للمادة (9) التي اجازت للجنة تكليف اي شخص للمثول امامها والادلاء باي بينة او احضار دفاتر أو مستندات لمساعدة اللجنة في هذا التحقيق، وفي حالة رفض الشخص يحق للجنة اصدار امر قبض للشخص المعني وذلك بعد اخطار وزير العدل

مبينا بان هذه السلطات تتيح للجنة ان تعمل بحيادية وإستقلالية تامة.

ودعا هجانة كافة الوسائط الاعلامية للوقوف مع اللجنة وحث الجميع لتقديم معلومات عن الاسرى والمفقودين مؤكدا بان مكاتب اللجنة مفتوحة للجميع .

الاستاذ صلاح محمد الامام أمين امانة الاعلام بلجنة معالجة قضية الاسرى والمفقودين قال ان اللجنة تعمل على معالجة قضية انسانية لاشخاص تم فقدهم واسرهم اثناء المعارك التي دارت بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح قبل توقيع اتفاق جوبا .

وابان ان اللجنة مشكلة من السيد ممثل النائب العام رئيسا وعضوية ممثلين لكل من القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع وحركة العدل والمساوة السودانية وحركة جيش تحرير السودان / قيادة مني اركو مناوي و جيش تحرير السودان /المجلس الإنتقالي والتحالف السوداني وتجمع قوى تحرير السودان.

وأشار الى ان مهام اللجنة تتمثل في حصر وتصنيف الأسرى والمفقودين وتقصي الحقائق حول أماكن تواجدهم وتحديد وبشكل قاطع مصيرهم وان تقوم اللجنة برفع توصيات نهائية بشأنهم للمجلس الأعلى المشترك لتنفيذ وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية والنهائية والشاملة .

وقال ان للجنة سلطات وصلاحيات لجان التحقيق الواردة بقانون لجان التحقيق لسنة 1954م وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل تنفيذ مهامها .

وأوضح صلاح بان اللجنة استلمت عدد كبير من الكشوفات ذات الصلة وتترقب وصول بقية الكشوفات في الأيام القادمة وستشرع في الفرز والتصنيف والتحري في الكشوفات في الأيام القادمة .

واوضح ان اللجنة قامت بتقديم تقرير مبدئي وتنوير عن سير عملها للسيد نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي وستقوم اللجنة ومن خلال تنفيذ مهامها بترتيب لقاءات لأسر الأسرى والمفقودين وتدعوهم للتواصل مع اللجنة بجانب ترتيب زيارات ميدانية للأقاليم المعنية ومناطق الاحداث بغرض انشاء مكاتب فرعية تساعد في تنفيذ مهام اللجنة .

الدكتور ادريس لقمة نائب رئيس اللجنة قال ان قضية الاسري والمفقودين تعتبر من القضايا التي ارقت مضاجع الشعب السوداني، وابان ان اللجنة تبحث في قضية الاسري والمفقودين خلال الفترة من العام 2002 وحتى العام 2020م وهي معنية بالمعارك التي دارات بين القوات المسلحة وحركات الكفاح المسلح مشيرا الى ان اللجنة تستقبل المواطنين يومي السبت والثلاثاء من كل اسبوع .

وكالة سونا