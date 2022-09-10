نقابة الصحفيين السودانيين تكمل التسليم والتسلم مع “اللجنة التمهيدية”





اكتملت ظهر اليوم السبت، عملية التسليم والتسلّم بين اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين، والمكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين السودانيين.

وطبقاً لبيان مشترك، تقدّم المكتب التنفيذي للنقابة بالشكر للجنة التمهيدية على مجهوداتها منذ انتخابها في مارس الماضي والتي تكلّلت بانتخاب النقابة نهاية أغسطس، متعهداً بمواصلة مهام التأسيس.

من جانبها، أعلنت اللجنة التمهيدية، عن دعمها ومساندتها للنقابة وتقديم كل ما يلزم لإنجاح عملها.

مثل اللجنة التمهيدية في الاجتماع الصحفيون “علي فارساب، امتنان الرضي، سلوى غالب، وراشد عبد الوهاب”.

صحيفة الصيحة