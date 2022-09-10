جريمة مُفجعة بـ”ميت السودان”





أثناء أدائه لصلاة الجمعة داخل المسجد الكبير، بقرية ميت السودان.

ذبح شاب مصريّ رجلاً يعمل خياطًا بسكين داخل مسجد بإحدى قرى محافظة الدقهلية شمالي مصر، وفقا لما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأشارت صحيفة المصري اليوم، بحسب مسؤول في الشرطة إن الشاب البالغ من العمر 33 عاما، ذبح الضحية (48 عاما) أثناء أدائه لصلاة الجمعة داخل المسجد الكبير بقرية ميت السودان بسبب خلافات بسيطة بينهما.

وقال شهود عيان للصحيفة إنّ “المتهم تربّص بالمجني عليه حتى دخل المسجد ثم دخل خلفه وكان المجني عليه في الصف الأول بينما كان المتهم في الصفوف الأخيرة”.

وأضافوا أن المتهم استغل انشغال المصلين بالصلاة حتى أصبح خلف المجني عليه مباشرة وأثناء قيامه من السجود نحره بسكين كانت بحوزته”.

وأشار شهود العيان إلى أن “خلافات بسيطة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب توبيخ الأخير للمتهم لقيامه بالكتابة على الجدران بالقرية”.

باج نيوز