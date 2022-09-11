التغيير : ما نُفِّذ من اتّفاق جوبا “فقط استحقاقات الحركات”





أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، أن تطبيق اتفاق السلام أصبح على (المحك)، مشيراً إلى الفترة الطويلة التي صاحبت عدم التنفيذ على أرض الواقع، بجانب المواقف التي اتّخذها بعض أطراف السلام من قرارات 25 أكتوبر الماضي.

وأوضح خلف الله في تصريح لـ(الصيحة)، أن الاتفاق لم يتنزل على أرض الواقع ، وقال “إلا في جانب الاستحقاقات المالية للحركات المسلحة”، مشدداً على ضرورة مُراجعة الاتفاق نتيجةً للأخطاء التي صاحبته، فضلاً عن تعامل الفصائل المُسلّحة بانتقائية لبنوده، بجانب عدم حرصها على تنفيذ الترتيبات الأمنية.

الخرطوم- صبري جبور

صحيفة الصيحة