ردود فعل واسعة لزيارة خبراء جيولوجيين روس لوادي حلفا





اشارت الترا سودان الى ان مسؤول سوداني محلي بمدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية،ذكر أن هيئة الأبحاث الجيولوجية بوزارة المعادن وصلت إلى وادي حلفا وهي تقود وفدًا روسيًا مكونًا من (34) خبيرًا بغرض إجراء مسح لمواقع التعدين.

وأثار وصول وفد روسي إلى مدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية ردود أفعال واسعة في الولاية الغنية بالذهب، خاصة وأن طبيعة الزيارة لم تكن معلنة بحسب ما أفاد هذا المسؤول.

وأبلغ ممثل هيئة الأبحاث الجيولوجية الذي يقود الوفد الروسي تلفزيون الولاية الشمالية، أن الزيارة لغرض تحديد مواقع التعدين، وبدأ هذا المشروع من الولاية الشمالية على أن ينتقل إلى نهر النيل والبحر الأحمر وكسلا خلال هذا العام.

صحيفة الصيحة