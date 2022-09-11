حكم بالإعدام على القاضي قاتل زوجته الإعلامية شيماء جمال





قضت محكمة جنايات الجيزة بجمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا للقاضي أيمن حجاج، المدان بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، وشريكه حسين الغرابلي، بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية.

وحضر المتهمان لمقر المحاكمة وسط إجراءات أمنّية مشدّدة، ولم يحضر أيٌّ من أفراد أسرتيهما.

رد فعل والدة المجني عليها

وفور النطق بالحكم، سجدت ماجدة الحشاش، والدة المجني عليها، على الأرض شكرًا لله وأطلقت عدة زغاريد واتصلت على حفيدتها “جنا”- 11 عامًا، تقول لها: “حق ماما رجع، ربنا أنصفنا “.

صحيفة المواطن