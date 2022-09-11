لجنة الأسرى والمفقودين: البحث يشمل الفترة من 2002 وحتى 2020م





أعلنت لجنة معالجة قضية الأسرى والمفقودين، تدشين عملها والبدء في تلقي الشكاوى والمعلومات من قبل المواطنين بمكاتبها بالخرطوم جنوب شرق جهاز المغتربين، وذلك يومي (السبت) و(الثلاثاء) من كل أسبوع. وقال رئيس اللجنة سليمان عمدة هجانة في مؤتمر صحفي بمنبر “سونا” إن اللجنة تسلّمت الكشوفات التي تشكل خارطة طريق من الجهات المعنية، مشيراً إلى تصميم استمارة تستوعب مفقودي القوات النظامية ومفقودي أطراف العملية السلمية، لافتاً إلى أن اللجنة لديها سلطات وصلاحيات واسعة وفقاً لقانون لجان التحقيق لسنة 1954م والمادة (9) التي أجازت للجنة تكليف أي شخص للمثول أمامها، وفي حالة الرفض يحق للجنة إصدار أمر قبض ضده بعد إخطار وزير العدل.

من جهته، قال نائب رئيس اللجنة إدريس لقمة، إن البحث يشمل الفترة من العام 2002 وحتى العام 2020م، وهي معنية بالمعارك التي دارات بين القوات المسلحة وحركات الكفاح المسلح.

الخرطوم : مهند عبادي

صحيفة السوداني