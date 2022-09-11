تفاصيل القبض على أخطر عصابة تحتال عبر تطبيق (بنكك) وتتحصّل على (42) مليار جنيه





تَمَكّنت دائرة التحقيق الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بالشرطة، من توقيف متهمين اثنين من جملة خمسة أفراد يمثلون عناصر شبكة إجرامية، تنشط في عمليات الاحتيال البنكية.

وقالت الشرطة، إنْه وردت معلومات، تفيد بأن هنالك شبكة إجرامية تمارس نشاطاً إجرامياً كانت بدايته بالاحتيال عبر تحاويل الرصيد، والعلاج بالرقية الشرعية عبر الشيوخ وعمليات تنزيل الأموال، ثم تطوّر الأمر بابتدار أساليب جديدة في الاحتيال صادفت نجاحاً كبيراً، لدرجة وقوع بعض الشخصيات المرموقة في شباكهم، حيث قام المدعو (م) باحتيال مبلغ 8 مليارات ومائتين وخمسين ألف جنيه من أحد الشخصيات المعروفة، ومن خلال تفعيل العمل البحثي الميداني، توصّل التيم الخاص بالتحقيقات الجنائية بأنّ هنالك تشكيلاً إجرامياً يتكوّن أغلب عناصره من أبناء إحدى الولايات ولديهم مخيلة في رأسهم بأنهم يملكون بعض الأسحار التي تُساعدهم في عمليات الاحتيال.

وأضافت الشرطة: “تتكون هذه المجموعة من (5) أفراد يمثلون الزعماء وهم حسب الأدوار (م. س. ب. ا) يبلغ من العمر 21 عاماً هو الزعيم الذي يتحمّل جميع عمليات الاحتيال ولديه كمٌ هائلٌ من الحسابات وصفحات بأسماء شيوخ في (الفيسبوك)، وآخر عملية نصب كانت للمدعوة (ه)، حيث تم فتح الحساب لها بتاريخ 2022/6/6م بجميع بياناتها، ولكن أقنعها بإدخال رقم هاتف يخصه وبذلك يكون صاحب الحساب هي (ه) والمستخدم الفعلي (م) عبر تطبيق (بنكك)، ومن خلال التحريات اتّضح أنّ المبلغ الذي تم احتياله حتى تاريخ 2022/8/1م حوالي 42 مليار جنيه وتم تتدويره وتحويل المبلغ إلى عدة حسابات ويتم إخراجها “كاش”، مستغلين خوف التجار من اقتناء مبالغ مالية “كاش” في حوزتهم، لذلك يتخلصون من الكاش عبر التحاويل البنكية، وهذه هي مهمة (خ. ف) و(ا. ك) الموقوفين حالياً بدائرة التحقيق الجنائي، حيث يقوم (ا. ك) بتحويل المبالغ إلى “كاش” وإرسالها إلى (خ. ف) وهو المسؤول عن توزيعها أو إرجاعها مرةً أخرى إلى الخرطوم (ل) وزمرته، وتنحصر مهمة (ح. ت) ومعه مجموعة من الأشخاص في جمع المعلومات عن الهدف، وأما (م. س) يعتبر خازن أسرار شقيقه (م)، وإنّ المتهم الرابع يدعى (ج. ا) المعروف بـ(م) ولديه علاقات واسعة ويقود عربة gxr 2022، أما المتهم الخامس يدعى (ح. د)”.

وأوضحت الشرطة، أنّ جهود دائرة التحقيق الجنائي توصلت في كشف طلاسم هذه الشبكة الإجرامية وإنهاء نشاطها الإجرامي بالتنسيق مع نيابة الجرائم المعلوماتية وجهاز المخابرات عبر دائرة الأمن الاقتصادي، وتسير هذه الإجراءات بخطىً حثيثة للقبض على الزعماء واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم وتقديمهم للمحاكمة.

صحيفة السوداني