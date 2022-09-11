الهلال يخسر أمام سانت جورج الإثيوبي في دوري الأبطال





خسر الهلال السوداني اليوم الأحد أمام مضيفه سانت جورج الإثيوبي (1/2)، ضمن ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز هدفي سانت جورج كل من دانيال ميقيرما ودورو أقورو، بينما سجل للهلال البديل عبد الرؤوف يعقوب.

وفاجأ سانت جورج ضيفه بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة من كرة لعبت من مخالفة خارج الصندوق لامسها دانيال ميقيرما، برأسه لتسكن الشباك الهلالية.

وأضاع صانع الألعاب النيجيري أجاغون فرصة هدف مؤكد للهلال، من كرة مررها له محمد عبد الرحمن داخل الصندوق، ليسدد كرة ضعيفة بين يدي الحارس في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 30، أحرز الفريق الإثيوبي الهدف الثاني من كرة سددها لاعب الوسط رمضان، صدها الحارس عيسى فوفانا، إلا أن دورو أقورو، استغل الأمر واستلم الكرة وسدد في المرمى.

وبعد الاستراحة، استغل الهلال تراجع سانت جورج، فسدد أجاغون كرة قوية في الدقيقة 59 من خارج الصندوق صدها الحارس ببراعة.

وبعد دقيقتين، سدد محمد عبد الرحمن كرة قوية من خارج الصندوق، مرت خطيرة فوق العارضة.

ونجح الهلال بعد إحكام سيطرته في إحرازهدف تقليص الفارق من هجمة منظمة قادها في الجناح الأيمن ياسر مزمل، الذي مرر كرة زاحفة داخل الصندوق حولها عبد الرؤوف إلى قلب المرمى في الدقيقة 80.

موقع كووورة