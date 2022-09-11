تعافي النفط يرفع أسواق الأسهم الخليجية





ساعدت العودة المؤقتة لشهية المخاطرة في أسواق الأسهم العالمية وتعافي أسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي في ارتفاع الأسهم الخليجية الرئيسة، إلا أنها ما زالت عرضة للتأثر برفع أسعار الفائدة وتوقعات الطلب على النفط.

وارتفعت أسعار النفط، المحفز الرئيس للأسواق المالية في الخليج، بنحو 4% يوم الجمعة، مدعومة بتخفيضات فعلية وتهديدات بتقليص الإمدادات، رغم أن العقود الآجلة سجلت انخفاضاً للأسبوع الثاني على خلفية التأثر بتوقعات حدوث زيادات كبيرة في أسعار الفائدة وقيود كوفيد-19 في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.69 دولارات، أي 4.1%، إلى 92.84 دولاراً للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.25 دولارات، أي 3.9%، إلى 86.79 دولاراً للبرميل.

وقال ستيفن برينوك من “بي.في.إم” للوساطة في أسواق النفط: “خلال الأشهر المقبلة، سيتعين على الغرب مواجهة مخاطر فقدان إمدادات الطاقة الروسية وارتفاع أسعار النفط”.

وتهدد روسيا بقطع جميع إمدادات الطاقة عن أوروبا إذا تم فرض قيود على الأسعار، كما تلقت الأسعار دعماً من إعلان خفض طفيف في خطط إنتاج تجمع “أوبك+”.

وأنهى المؤشر الرئيس في السعودية التداولات على ارتفاع بنسبة 0.9%، منهياً ثلاثة أيام متتالية من التراجع.

وقالت خمسة مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن يتوجه صندوق الثروة السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) إلى أسواق الدين الدولية لإصدار سندات خضراء للمرة الأولى خلال أيام.

وفي قطر، زاد المؤشر الرئيسي 1.2%، مع تحرك جميع الأسهم تقريباً في النطاق الإيجابي.

وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لشركة “بي.دي.سويس” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن السوق القطرية قد تشهد مزيداً من المكاسب إذا ظلت أسعار الطاقة عند مستوياتها الحالية.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على ارتفاع 0.7% وسط أحجام تداول أعلى.

العربيه نت