لهذا السبب لا يمرر ميسي الكرة إلى أشرف حكيمي





كشف المدافع الدولي المغربي، أشرف حكيمي، السبب الحقيقي وراء عدم حصوله على تمريرات من زميله في باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتتهم بعض جماهير فريق النادي الباريسي، ميسي برغبته في تجاهل حكيمي داخل أرض الملعب، ولكن المدافع المغربي كشف سبب عدم حصوله على تمريرات من النجم الأرجنتيني.

وقال حكيمي بعد المباراة التي تغلب قيها فريقه على بريست 1-0 أمس السبت لحساب المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي، لموقع “غول” العالمي، إنه “لا مشكلة” فيما يحدث داخل أرض الملعب، وأن ميسي يعرف ما يفعل.

وأضاف: “عندما أطلب الكرة ولا يمررها ليو (ميسي) تجاهي، فذلك لأنه رأى أن هناك لاعبا آخر يمكنه التمرير إليه”.

وأوضح: “هذه ليست مشكلة. هذه هي الطريقة التي مرر بها اليوم (أمس) إلى نيمار وحصلنا على النقاط الثلاث”، في إشارة إلى صناعة ميسي للهدف الوحيد الذي سجله نيمار في شباك بريست.

البيان