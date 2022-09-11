متى يعود ثلاثي النصر المصاب؟





كشفت مصادر مقربة من البيت النصراوي موعد عودة الثلاثي جلال الدين ماشاريبوف وبيتي مارتينيز وعلي لاجامي للدفاع عن قميص العالمي.

وكان ماشاريبوف قد تعرض إلى إصابة مقلقة، عندما أكدت الفحوصات الطبية معاناته من التهاب في العمود الفقري، وأنه يحتاج إلى العلاج والتأهيل في فترة غير محددة زمنيًا، بينما يغيب مارتينيز بسبب الجهد البدني الذي بذله في معسكر الفريق والذي سبب التهابا في عضلة القلب.

وبحسب ما ورد، فإن عودة لاجامي ومشاريبوف ستكون بعد فترة التوقف، أما مارتينيز فإنه سيخضع لفحوصات بعد فترة الراحة والعلاج، للتأكد من سلامته قبل العودة.

مزمز