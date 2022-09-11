مدرب مايوركا ينفجر بعد “جريمة” ريال مدريد





أبدى خافيير أجيري، المدير الفني لريال مايوركا، استياءه مما حدث في مباراة فريقه أمام ريال مدريد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وتعرض مايوركا لهزيمة ثقيلة أمام ريال مدريد (1-4) في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، علما بأن المباراة أقيمت في وقت مبكر من اليوم، حيث انطلقت الساعة الثانية ظهرا بتوقيت إسبانيا (الثالثة بتوقيت مكة المكرمة)، في درجة حرارة وصلت 36 درجة مئوية.

المدرب المكسيكي اعترف بالتفوق الكبير لريال مدريد على فريقه خلال المباراة، لكنه في الوقت ذاته اشتكى من موعد المواجهة ووصفه بـ”الجريمة” في حق ريال مايوركا.

وقال أجيري في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” المدريدية: “اللعب في هذه الساعة جريمة، لا يمكنك أبدا اللعب في هذا الوقت، عليك فقط أن ترى كيف هي حالة اللاعبين بعد المباراة”.

وأضاف: “كلنا مرهقون، والجماهير أيضا، من الصعب جدا اللعب في هذا الوقت، تعرض اللاعبون للإجهاد أثناء اللقاء واضطررت إلى تغيير خط الوسط بأكمله”.

وبخصوص المبارة، صرح أجيري: “لقد تفوقوا علينا، عاجلا أم آجلا كانوا سيصلون إلى مرمانا، يلعبون كرة قدم جيدة وهم في حالة جيدة، ولديهم مدرب استثنائي، أرى أن الهزيمة منطقية”.

وأتم: “كانت هناك بعض الأخطاء من جانبنا خاصة في الهدفين الثاني والثالث، لكن الآن طوينا الصفحة، يجب أن نواصل النمو، نحن في حالة جيدة وهذا نتاج العمل الذي نقوم به منذ الموسم الماضي”.

يذكر أن ريال مدريد رفع رصيده بعد الفوز إلى 15 نقطة ليعود إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف، بينما توقف رصيد مايوركا عند 5 نقاط في المركز 13.

العربيه نت