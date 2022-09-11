سعر الدولار اليوم الأحد 11-09-2022 في بنك مصر بختام التعاملات





ارتفع سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 11-9-2022 في بنك مصر بختام التعاملات.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر نحو 19.29 جنيه للشراء و19.35 جنيه للبيع.

ارتفاع سعر الدولار الجمركي

وقررت وزارة المالية رفع سعر الدولار الجمركي لـ19.31 جنيه، حيث أدرجت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به.

وننشر رحلة الدولار الجمركي خلال 5 شهور:

حددت وزارة المالية، في شهر أبريل الماضي سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا، وذلك للعمل على ضبط أسعار المنتجات المستوردة بعد ارتفاع أسعار الدولار بالبنوك، إلى أن قررت رفعه في مايو إلى 17 جنيهًا.

وفي شهر يونيو، حررت الحكومة المصرية سعر الدولار الجمركي، وسجل 18.64 جنيه، ليتساوى حينها مع سعر الدولار في البنوك.

وارتفع سعر الدولار الجمركي بنحو 56 قرشًا خلال شهر أغسطس الماضي، ليصل إلى 19.19 جنيه، قبل الزيادة التي شهدها اليوم بنحو 12 قرشا، ليسجل 19.31 جنيه.

بوابة فيتو