حقيقة فيديو تهريب مخدرات لسجين في مصر





كشفت الأجهزة الأمنية في مصر حقيقة فيديو متداول يُظهر تهريب مخدرات إلى أحد السجناء.

وأوضحت أن المقطع، الذي يتضمن عثور أجهزة الأمن على مواد مخدرة داخل مأكولات لأحد المحكوم عليهم بأحد أقسام الشرطة بالإسكندرية، لا يمت إلى الواقع بصلة، وذلك حسبما أفاد موقع «بوابة الأهرام» الإخباري.

ولفتت إلى أن المتابعة الأمنية أسفرت عن رصد مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، تتضمن عثور أجهزة الأمن على مواد مخدرة داخل مأكولات لأحد المحكوم عليهم بأحد أقسام الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية.

وأكدت أنه بالفحص تبين أن مقاطع الفيديو المشار إليها قديمة تعود إلى عام 2019، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حينه.

البيان