ضبط آسيوي حاول تهريب 49 قطعة حشيش بالكويت





أحبطت السلطات الكويتية في مطار T5، اليوم الأحد، محاولة تهريب 49 قطعة من المواد المخدرة.

وكشف مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، أن رجال الجمارك في مطار T5 ضبطوا 49 قطعة حشيش تزن ربع كيلو جرام.

وأوضح الفهد أن القطع المضبوطة كانت بحوزة راكب من الجنسية الآسيوية، حاول إخفاءهم في قطعة قماش بحقيبة الظهر.

ووجه الفهد شكره وتقديره لمراقب مطار T5 ولجميع رجال الجمارك في جميع المنافذ الجمركية، وأشاد بالتعاون بين جميع الاقسام الجمركية والتدقيق بالإجراءات، التي أثمرت عن ضبط عدد من المهربين خلال الـ24 ساعة الماضية.

العربيه نت