“الغرفة “: خروج (2144) بصاً سفرياً من الخدمة





كشفت الغرفة القومية للبصات السفرية، عن تعرُّض قطاع النقل إلى انهيار بصورة متسارعة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل.

وأفصح المدير التنفيذي للغرفة أحمد علي عوض الله في مؤتمر صحفي اليوم، عن خروج (115) شركة من القطاع، وأشار إلى أن البصات الآن معظمها في الورش للصيانة، وأن عدد البصات العاملة تبلغ (1856) بصاً من جملة (4) آلاف بص، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار قطع الغيار التي تضاعفت حالت دون إصلاحها حتى الآن، ورهن إصلاح القطاع بتطبيق نظام المداورة الذي سيبدأ تطبيقه في 22 سبتمبر الجاري، مؤكداً أنّ النظام يعمل على مُحاربة السماسرة.

صحيفة الصيحة