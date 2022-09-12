



السجن والابعاد مع حظر دائم من دخول الهند لسودانيين حاولوا تهريب 12 كيلوجرام من الذهب

اعتقلت سلطات جمارك موباي بالهند ستة سودانيين اليوم الاحد اثناء محاولتهم تهريب 12 سبيكة من الذهب تزن كل منها كيلوغرامًا واحدًا تم إخفاؤها في حزام مصمم خصيصًا ليرتديه احد الركاب السودانيين

ونقل موقع mid-day ان السلطات صادرت الذهب من الركاب السودانيين الذين وصلوا إلى مطار مومباي الدولي المعروف أيضاً بمطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي عبر رحلة لطيران الإمارات قادمة من دبي يوم السبت.

واضاف الموقع ان المتهمين حاولوا اختلاق مشاجرة لالهاء ضباط وحدة الاستخبارات الجوية التابعة للجمارك الهندية ، عن تفتيش الراكب السودلني الذي بحوزته الذهب المهرب

واضاف الموقع إن خمسة سودانيين آخرين كانوا معاديين وعدائيين لتحويل انتباه ضباط وجدة الجمارك ، إلى جانب الشخص الذي كان يحمل الذهب.

وقال مسؤول إن ستة ركاب سودانيين آخرين ، الذين زادوا من الضجة بمقاومة إجراءات التفتيش ، تم إرسالهم إلى بلدهم الأصلي مع حظر دائم من دخول الهند.

فيما قضت محكمة بسجن ستة من الموقوفين السودانيين لمدة 14 يوما بعد ادانتهم بالمواد ذات الصلة من قانون الجمارك

#مونتي_كاروو