الجيش يعلن توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة





اعلنت المؤسسة التعاونية بالقوات المسلحة لجميع المواطنين عن توفير كافة المستلزمات المدرسية بجودة عالية وبأسعار مخفضة في عدد من المناطق العسكرية بالعاصمة الخرطوم على النحو التالي :

منطقة الخرطوم (برج البرية والبحرية نادي الضباط) .

منطقة بحري (سلاح الإشارة سلاح الأسلحة والذخائر) .

منطقة امدرمان العسكرية (سلاح المهندسين السلاح الطبي).

منطقة وادي سيدنا العسكرية( الفرقة التاسعة) .

منطقة الشجرة (سلاح المدرعات).

منطقة جبل أولياء العسكرية( الدفاع الجوي).

ويقام المعرض من الأحد ١١ سبتمبر حتى الأربعاء ١٤ من نفس الشهر.

وتأتي الخطوة إنفاذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة لتوفير إحتياجات المواطنين على مدار السنة بأسعار زهيدة .

صحيفة الصيحة