بيان ساخن لنقابة الصحفيين السودانيين





نقابة الصحفيين السودانيين

سكرتارية الحريات

بيان

يدين إيقاف الإذاعية آية الصباغ عن العمل

الزملاء والزميلات الشرفاء..

تابعنا في نقابة الصحفيين السودانيين ما تعرضت له الزميلة آية الصباغ التي تعمل معدة ومقدمة برامج بإذاعة FM100 (إذاعة البيت السوداني) من إيقاف عن العمل منذ الأربعاء 7 سبتمبر الجاري من قبل مديرة الإذاعة الأستاذة ليلى عوض ومطالبتها بالحضور إلى مقر الإذاعة اليوم الأحد وتسلمت آية استيضاح من الإدارة متعلق باستضافتها إلى ثلاثة من الصحفيين في برنامج منوعات حواري مساء الثلاثاء 6 سبتمبر للحديث عن انتخابات الصحفيين وتمت مطالبتها بالرد على الاستيضاح خلال اليوم.

جمهور الصحفيين والصحفيات..

نحن في نقابة الصحفيين السودانيين ندين بأشد العبارات ما تعرضت له زميلتنا من قمع وتقييد للحريات يتنافى مع قيم الديمقراطية والحريات التي ينادي بها الشعب السوداني وقواه الحية ويعزز بالمقابل من سطوة الرقابة على الإعلام والإعلاميين كما ونؤكد رفضنا القاطع لهذه الممارسات غير المهنية من قبل مؤسسة إعلامية محترمة.

من المؤسف أن إذاعة البيت السوداني تعتبر أن استضافة صحفيين في برنامج منوعات حواري جرم يعاقب عليه معد ومقدم البرنامج بالإيقاف والاستيضاح ومن المؤسف أيضا أن يتم وصم لقاء عن انتخابات لقطاع مهني بأنه حديث سياسي وليس اجتماعي بل كيف تستطيع الإذاعة المذكورة الفصل بين ما هو اجتماعي وسياسي ومهني في القضايا التي تهم المجتمع بقطاعاته المختلفة.

إننا في نقابة الصحفيين السودانيين نرى أن ما أقدمت علية إدارة إذاعة البيت السوداني، بمحاولة إصباغ توجهات سياسية على الزملاء الذين تمت استضافتهم للحديث عن انتخابات النقابة مزايدة غير مقبولة ونشدد على أن النقابات وكافة المهنيين في القطاعات المختلفة يمارسون السياسية ويناقشون قضاياها من خلال الأفق الوطني المطروح في الحياة العامة، وهذا أفق يحدده التوافق المجتمعي على القضايا العامة بما في ذلك السياسية ولن ينأى الصحفيون الشرفاء عن المشاركة في الهم الوطني العام.

الزملاء والزميلات الأماجد

إن نقابة الصحفيين السودانيين لن تصمت عن أي ممارسات تنتهك حرية الصحافة والمنتسبين إليها ونؤكد أننا في سكرتارية الحريات نرصد ونتابع ونرد على كافة الانتهاكات على الحريات العامة وسنتصدى لأية انتهاكات يتعرض لها الصحفيين والصحفيات ونعاهدكم أننا سنعمل جاهدين على مناهضة الانتهاك الذي تعرضت لها الزميلة آية الصباغ وكافة أنواع الانتهاكات التي قد يتعرض لها أيه مواطن ومواطنة داخل وخارج السودان.

لا صحافة بلا حريات

سكرتارية الحريات

الأحد 11 سبتمبر 2022م

صحيفة الصيحة