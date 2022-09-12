السودان .. الإعلان عن تصعيد خطير لتسييرية أطباء الشمالية





تقول اللجنة إنّ وزارة الصحة ومديرها العام بالولاية تواصل في غيّها وتتمادى في جبروتها.

أعلنت اللجنة التسييرية لأطباء الولاية الشمالية، عن مواصلة الإضراب الشامل بمستشفى دنقلا التخصصي، مشيرةً إلى أنّ التصعيد بالإضراب عن الحالات الباردة بمستشفى النساء والتوليد – دنقلا، مستشفى كريمة ومستشفى حلفا اعتبارا من بعد غد الثلاثاء ١٣ سبتمبر لمدة أسبوعٍ.

جاء ذلك بحسب بيانٍ صادرٍ، الأثنين.

وقالت اللجنة إنّ التصعيد سيستمر في حال عدم الاستجابة إلى مذكرة الأطباء.

وشدّدت على أنّ المساس بأيّ طبيبٍ داخل الولاية إنّما هو مساس بالمجموعة.

باج نيوز