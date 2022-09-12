جهاز الاتصالات والبريد: يحذر من تزايد هجوم رسائل التصيد الإحتيالي





قال المدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد د.الصادق جمال الدين (لسونا) أنه قد لوحظ فى الآونة الأخيرة تزايد هجوم رسائل التصيد الإحتيالي، وهي محاولة إنتحال الهوية على الوسائط الاجتماعية والتأثير على المستخدم لطلب دعم مادي أو لإدخال معلومات شخصية مثل كلمة المرور، الرقم الوطني، أو أي رمز خاص بتفعيل حسابك وقد تضاعفت هذه المحاولات وأصبحت أكثر تعقيداً .

وأضاف إن جهاز تنظيم الاتصالات والبريد ينبه بأخذ الحيطة والحذر من الروابط المتداولة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو رسائل الوسائط الإجتماعية والحذر من أي طلب معاملات مالية من تحاويل أو خلافه إلا بعد التأكد من الشخص المرسل إليه لأنه من المهم أن تكون على دراية باحتمال أن تكون هذه الرسائل محاولة تصيد إحتيالي.

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