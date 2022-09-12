تربية الخرطوم: نترقب مداومة الطلاب بالمدارس الأحد المقبل





أعلنت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم، عن بداية العام الدراسي منذ يوم أمس الأحد، بتواجد المعلّمين بالمدارس، في وقتٍ تترقّب فيه مداومة الطلاب رسميًا الأحد المقبل.

وقال مدير مرحلة الأساس بالتربية والتعليم بالخرطوم، محمد حامدنو، في تصريحٍ خاصٍ لـ”باج نيوز”، إنّ الخرطوم تعتبر من الولايات الأقلّ ضرراً بمشاكل الخريف، مقارنةً بالولايات الأخرى.

وأشار إلى نزول كشوفات الطلاب والانتهاء من تنقلات المعلمين، مؤكّداً تسليم الكتب الخاصة بتلاميذ الصفّ الأول إلى الصف الخامس .

صحيفة السوداني