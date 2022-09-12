رفع حظر (150) حساباً لشركات وأفراد حجزتها لجنة إزالة التمكين





وجه بنك السودان المركزي عموم المصارف في البلاد ، برفع حجز حسابات لشركات وأفراد ، كانت قد جمدتها لجنة إزالة التمكين .

وطبقاً لخطاب البنك المركزي الصادر بتاريخ التاسع من سبتمبر 2022 برفع الحجز عن الحسابات ما لم تكن محجوزة من جهة أخرى خلاف لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال ونياباتها.

ونوه المركزي إلى أنه قد أصدر هذا الخطاب بناء على خطاب اللجنة العليا لمراجعة حصر واستلام الأموال المستردة بواسطة التمكين لوزارة المالية .

صحيفة السوداني