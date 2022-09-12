رسمياً: استئناف مباريات الدوري الإنجليزي.. مع احتمالية تأجيل بعض المباريات





أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي بشكل رسمي، عودة المنافسات مرة أخرى، التي سبق وتم إيقافها حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت في وقت سابق، تعليق كافة مسابقات كرة القدم، حدادًا على وفاة الملكة.

وبحسب ما ذكرته الرابطة في بيان رسمي، عبر موقعها الإلكتروني، فقد أعلنت بشكل رسمي عودة المسابقات الكروية بشكل طبيعي، حيث يستأنف دوري البطولة الإنجليزية، “التشامبيونشيب” غداً الثلاثاء.

وعلى إثر هذا البيان، فقد تأكد بشكل رسمي عودة منافسات الدوري الإنجليزي، الجمعة المقبل، بعدما سبق وتأجلت الجولة السابعة من منافسات البريميرليغ.

وألمح بيان الرابطة، إلى إمكانية تأجيل عدد من مباريات الجولة الجديدة، ولكن ليس منافسات الجولة بأكملها، وتشير التوقعات إلى إلغاء المباريات التي ستقام في لندن، بسبب إقامة جنازة الملكة إليزابيث بالعاصمة.

صحيفة البيان