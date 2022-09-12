الدقير يدعو الأجهزة الأمنية لسرعة التحرّك لإيقاف ”سفك الدم” بأبو زبد





وفق ما أشار في تدوينة على صفحته الرسمية.

دعا رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر يوسف الدقير، الأجهزة الأمنية إلى القيام بواجبها وسرعة التحرّك من أجلّ إنفاذ ترتيبات ميدانية، لإيقاف أحداث العنف المؤسفة بمدينة أبو زبد بغرب كردفان.

جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية، الأثنين، أطّلع عليها”باج نيوز”.

ووجه عمر الدقير، مناشدة إلى أهالي المسيرية والحَمَر، طالبهم فيها بالهدوء وضبط النفس وإعلاء قيمة الإخاء في الوطن، ودعاهم إلى أنّ يتذكّروا أنّ أيّ خلافٍ مهما كان سببه -يمكن تسويته بالتي هي أحسن بعيداً عن العنف وسفك الدم.

باج نيوز