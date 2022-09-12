مُدير مِعبر أرقين : المعبر (شَغَّال) وقرار إغلاقه سيادي وليس ولائياً





قال مُدير معبر أرقين الحدودي بالولاية الشمالية، العميد مُبارك داؤود لـ(السُّوداني)، إنّ المعبر يعمل بصورة طبيعية (شَغَّال) ولم تتوقّف حركة البصات السفرية والشاحنات بين السودان وجمهورية مصر العربية لحظة واحدة.

وأضاف داؤود أنّ الحديث المتداول عن إغلاقه لا أساس له من الصِّحة.

وأقرّ بتردي الخدمات بالمعبر وافتقاره لأبسط الخدمات، ونبّه إلى أنّ قرار إغلاقه صدر من والي الولاية الشمالية عند زيارته للمعبر أمس الأحد بمعية مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية ومدير إدارة الجمارك وممثل وزارة النقل الاتحادية، مُشيراً إلى أنّ المعابر لن يتم إغلاقها إلا بقرار (سيادي) من مجلس السِّيادة الانتقالي وليس ولائياً.

اليسع أحمد

صحيفة السوداني