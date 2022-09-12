رغم تحصينه من الهلال.. الإصابة تنهي موسم اكتشاف تركي آل الشيخ





لن يشارك أمام الهلال، فأنا أخشى عليه من البليهي”، بهذه الكلمات تحدث تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، عن لاعبه عمر صادق.

جاء حديث تركي آل الشيخ قبل المباراة الودية التي جمعت بين فريقي ألميريا والهلال السعودي، الشهر الماضي، قبل مباراة الفريق الأندلسي الأولى في الدوري الإسباني ضد حامل اللقب ريال مدريد، وهي المباراة التي غاب عنها النيجيري عمر صادق.

وعلق تركي آل الشيخ على الأمر في الاستوديو التحليلي مازحا، قائلا إنه هو من قرر ذلك حتى لا يتعرض اللاعب للإصابة، مبديا خشيته من تدخلات علي البليهي، مدافع الهلال، لا سيما وأن اللاعب كان قريبا من الرحيل.

في نهاية الميركاتو الصيفي بنهاية الشهر الماضي، رحل عمر صادق عن ألميريا بعد عامين قضاهما قادما من بارتيزان الصربي، وذلك بعد أن سجل هدفين للفريق في شباك إلتشي وإشبيلية، بالجولتين الثانية والثالثة من الدوري الإسباني.

إصابة عمر صادق

وانتقل المهاجم النيجيري إلى ريال سوسيداد الإسباني مقابل 20 مليون يورو، إضافة لـ5 ملايين كمتغيرات، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ النادي.

وفي مباراته الأولى مع الفريق الباسكي، سجل عمر صادق هدفا في شباك أتلتيكو مدريد، قبل أن يغادر مباراة خيتافي، في الجولة الخامسة، في الدقيقة 38 متأثرا بالإصابة.

وبعد الخضوع لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي، تأكدت إصابة عمر صادق بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وهي الإصابة التي قد تبعده عن الملاعب لنهاية الموسم.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو من حديثه عن عدم إشراك عمر صادق في مباراة الهلال، معلقا: “الحمدلله على كل حال، وأتمنى لعمر صادق الشفاء العاجل”.

يُذكر أن عمر صادق انضم إلى ألميريا في 2020 قادما من بارتيزان الصربي، وشارك مع الفريق في 84 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 43 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة.

العربيه نت