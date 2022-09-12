مدير الجوازات يدعو المواطنين إلى الابتعاد عن السماسرة والوسطاء





يقول معاوية إنّ العمل يسير بصورةٍ طيبةٍ.

قال مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة، معاوية حعفر محمد عثمان، إنّ إجراءات استخراج الجواز سهلة ومبسّطة، ولا تأخذ وقتًا طويلاً من طالبي الخدمة، مشيرًا إلى أنّها لا تحتاج إلى وسطاء أو سماسرة.

جاء ذلك خلال مخاطبته الطابور الشهرى لإدارة الجوازات بحضور أعضاء هيئة القيادة وضباط وضباط صفّ وجنود.

وأوضح معاوية جعفر، أنّ عمل الجوازات في مجمعات خدمات الجمهور والمراكز المختلفة المنتشرة بالمركز والولايات يمضي بصورةٍ جيّدةٍ.

وأشار إلى أنّ منسوبيه بإدارة الحوسبة يعملون ليل نهار لديمومة الاستقرار الفنى ومعالجة الإشكالات الفنية حال حدوثها ويتمّ ذلك بالسرعة المطلوبة.

باج نيوز