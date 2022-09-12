بعقد قصير الأجل.. حارس ليفربول السابق مستمر في الدوري الإنجليزي





ضمن لوريس كاريوس، حارس مرمى ليفربول السابق، الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز، بانتقاله إلى نيوكاسل يونايتد.

وبات لوريس كاريوس لاعبا حرا منذ رحيله عن ليفربول بانتهاء عقده هذا الصيف.

وأعلن نيوكاسل في بيان رسمي (الإثنين) عن تعاقده مع لوريس كاريوس مجانا بعقد قصير الأجل، يستمر حتى يناير/كانون الثاني المقبل، أي لمنتصف الموسم الحالي.

وأشار نيوكاسل في بيانه لإمكانية تمديد عقد كاريوس (29 عاما) حتى نهاية الموسم الحالي.

وجاء تعاقد نيوكاسل مع الحارس الألماني عقب تعرض حارسه كارل دارلو لإصابة في الكاحل أثناء التدريبات، من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وعلق إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، على ضم كاريوس بقوله: “يسعدنا إضافة لوريس إلى مجموعة حراس المرمى في فريقنا”.

وكان كاريوس انضم إلى ليفربول في صيف 2016 قادما من ماينز الألماني مقابل 6 ملايين يورو، لكنه عانى من تذبذب المستوى ليبتعد بالتدريج عن تشكيل الفريق، قبل أن يخرج معارا إلى بشكتاش التركي (2018-2020) ثم يونيون برلين الألماني (2020-2021).

وشارك الحارس الألماني في 49 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 47 هدفا.

العربيه نت