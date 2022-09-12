رونالدو ونيمار أولوية بوهلي لقيادة فريق أحلام تشلسي





يُخطط فريق تشلسي الإنكليزي لتعيين مدير رياضي، قبل الدخول في سوق الانتقالات الشتوي القادم، وذلك من أجل دعم تشكيلة المدير الفني الجديد، غراهام بوتر، الذي خلف المدرب الألماني المُقال، توماس توخيل.

وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، الأحد، أن مالك فريق “البلوز”، الأميركي تود بوهلي، يريد تعيين واحد من الشخصيات الرياضية القوية لشغل منصب المدير الرياضي، كالبرتغالي لويس كامبوس، الذي بإمكانه مساعدة الفريق في التعاقد مع العديد من نجوم الكرة العالمية خلال الفترة القادمة، وفي مقدمتهم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد الإنكليزي، والبرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت أن تود بوهلي كان حريصاً على التعاقد مع رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن هذا الاهتمام تسبب في صدام مع توماس توخيل، وذلك بعدما رفض التعاقد مع النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 سنة، وسيعود تود بوهلي مجدداً ليحاول ضم لاعب يوفنتوس وريال مدريد السابق بعد إقالة المدرب الألماني.

وأشارت إلى أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عُرض هو الآخر على تشلسي، قبل أيام قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الماضي، ويمكن لنجم برشلونة السابق أن يكون أولوية للنادي اللندني في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، في حال وافق النادي “الباريسي” على رحيله.

ونجح بوهلي في التعاقد مع عدد من الصفقات في ميركاتو الصيف، على غرار الدولي الإنكليزي، رحيم ستيرلينغ، قادماً من مانشستر سيتي، والسنغالي كاليدو كوليبالي من نابولي، بالإضافة إلى الإسباني مارك كوكوريلا من برايتون، والغابوني، بيير إميريك أوباميانغ، قادماً من فريق برشلونة، والفرنسي ويسلي فوفانا مدافع فريق ليستر سيتي السابق.

العربيه نت