مصر.. الدولار يصل إلى أعلى سعر منذ 2016





ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين في مصر ليسجل 19.30 للبيع، و19.40 للشراء حسب نشرة البنك المركزي، وذلك لأول مرة منذ ديسمبر 2016.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد ارتفع سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري، بنحو قرشين ليسجل 19.30 جنيها للبيع، وسعر 19.40 جنيها للشراء.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سعر 19.31 جنيها للشراء و19.37 جنيها للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر، سعر 19.31 جنيها شراء، و19.37 جنيها للبيع.

البيان