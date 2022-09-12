البرهان يؤكد رغبة السودان في التعاون مع فرنسا





أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رغبة السودان في مواصلة الحوار والتعاون في العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية ذات الإهتمام المشترك بين السودان وفرنسا.

وعبر البرهان، خلال لقائه بمكتبه اليوم، سفيرة فرنسا لدى السودان رجاء ربيع، عن شكر وتقدير السودان للرئيس الفرنسي على دعمه للسودان وتفهمه العميق لقضاياه في مختلف المجالات.

من جانبها اكدت السفيرة رجاء ربيع أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مشيرة إلى أنها نقلت لرئيس مجلس السيادة، تحايا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مؤكدة رغبته الصادقة في مواصلة التعاون بين السودان وفرنسا في القضايا الثنائية والإقليمية.

وكالة سونا