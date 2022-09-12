إدارة المرور في السودان تطلق تحذيرًا وتتوعّد بالحزم





حرصًا على تقديم الأفضل بأيسر الطرق.

أعلنت إدارة المرور في السودان، عن التعامل بحزمٍ مع أيّ وسيطٍ يثبت تورّطه في عمليات كسب غير مشروع، لإكمال الإجراءات التي تسعى الإدارة إلى تسهيلها.

وطالب مدير الإدارة العامة للمرور في السودان، نصر الدين محمد عبد الرحيم، المواطنين إلى ضرورة التعامل المباشر عبر نوافذ الخدمات المختلفة، مجمعات الجمهور ومراكز الترخيص.

وقال نصر الدين محمود، بحسب المكتب الصحفي للشرطة، إنّ القرارات تأتي من أجلّ تطوير الأداء للارتقاء والسمو بالخدمات المرورية المقدّمة للمواطنين.

ووعد محمود بالمزيد من الإنجازات في مجال الضبط المروري وضبط المخالفين لهذه القرارات.

باج نيوز